諾魯總統指愛欺負小國 中國反駁：最講究平等

太平洋島國論壇，地主諾魯拒絕中國發言。（路透）

2018-09-05 21:25

〔記者鍾麗華／綜合報導〕太平洋島國論壇在我國南太平洋友邦諾魯舉行，中國代表搶發言遭諾魯總統瓦卡制止，以及入境諾魯的外交護照風波，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上反批，諾魯此舉是「拙劣鬧劇」。

華春瑩宣稱，中國是以太平洋島國論壇「對話夥伴」出席會議。諾魯做為主辦國，「違背國際慣例和論壇規定，上演了一齣拙劣的鬧劇」，要求中方代表持普通護照入境。在「大多數成員國和中方提出交涉，並表示將抵制會議」下，諾方「不得不同意中方代表團持外交護照與會」。

她聲稱，會議期間，諾方「再次不顧國際會議慣例阻撓中方代表講話」，中方當即提出交涉，並提前離開會場以示抗議，「出席會議的許多國家代表團也離開會場，對諾方表示強烈不滿」。

華春瑩說，任何從事「兩個中國」、「一中一台 」的行徑「都是不得人心的，也是不能得逞的」，「奉勸諾魯認清大勢，糾正錯誤，不要繼續做逆歷史潮流而動的事情」。對於瓦卡指中國是個「欺負小國的大國」，她聲稱，這「純粹是無理取鬧」，中國在國際關係中，「最講究大小國家一律平等」，而唯有自重，才能贏得尊重，「自重自尊與國家大小沒有關係」。