新北民進黨團批侯友宜「任內不用功、選舉亂指控」

2018-09-05 22:22

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天說，「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」之前送議會，被民進黨的議員退回；新北市議會民進黨團總召集人李坤城駁斥指出，在議會審議時，不分黨派議員都有提出建議，黨團認為社會住宅應免除房屋稅及地價稅，而非減半徵收，最後是經大會決議退回。他痛批，侯友宜在副市長任內不用功，選舉期間又胡亂指控。

李坤城說，民進黨團支持社會住宅免除房屋稅及地價稅，侯友宜在副市長任內未盡職守瞭解緣由在先，現在競選期間又汙衊議會及民進黨團，任內不用功，選舉告急才胡亂指控，應該立即向議會及民進黨團道歉。

李坤城指出，社會住宅興建的本意是要照顧市民，替市民創造居住機會並守護居住權益，且目前六都中，高雄市、台南市、台中市及桃園市都通過自治條例，讓社會住宅的地價稅及房屋稅降稅為零，黨團也認同社會住宅應免除房屋稅及地價稅，希望新北市政府不要一意孤行。

李坤城也不滿市府市政會議昨天重新通過的版本，竟然全文未修正，後續送到議會闖關時，若又引起討論與爭議，是否又要將責任推給監督的在野黨？市府將議會決議當作耳邊風，侯友宜又胡亂指控民進黨阻擋自治條例，未來審議過程，勢必造成對立與紛擾，希望朱立倫市長和侯友宜前副市長能以市民權益為重。