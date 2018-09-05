看好黃偉哲選情？ 綠營爭卡位台南立委二選區補選

2018-09-05 21:54

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲以現任立委身分投入台南市長選舉之戰，外界對於其是否辭去立委一職議論紛紛，黃偉哲表示，現階段除了選戰，也會同時做好立委的角色，這是一種盡責的表現，因此，暫時無辭立委的計畫。

黃偉哲角逐台南市長之位外界普遍看好，若順利當選，遺留任期超過一年，台南市第二選區區域立委勢必面臨補選，依選罷法規定，要在3個月內完成補選投票，目前有意爭取補選資格，包括民進黨前立委李俊毅、前勞動部政務次長郭國文等人。

李俊毅表示，雖目前有在做評估，但一切還是要等11月24日縣市長選舉結果出爐後，才有進一步的計畫，畢竟選前任何變數都有。他也說，之前曾針對幾位有意投入第二選區立委補選者，做過簡單的民調，當作評估的參考基礎，民調結果還不錯，會事先做準備。

郭國文則說，當初南下輔選並非為了參選立委，現階段仍以為黃偉哲輔選為主，不過，自己未來也需要考慮一個適合的戰鬥位置，地方雖也有許多鼓勵的聲音支持，但是否投入立委補選，就等大選結束後再說。

台南市第二選區立委席次補選讓許多有意角逐者虎視眈眈，不過，黃偉哲說，他尊重黨及國家的制度，暫時無辭職立委的考慮，一方面也是對選民有交代，在投票日之前，會盡責的做好立委的工作。