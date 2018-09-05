林佳龍先見姚文智、後會柯文哲 中巿府：歡迎各項巿政交流

2018-09-05 22:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市長選舉競爭激烈，媒體今日報導台中市長林佳龍將先後與民進黨台北市長參選人姚文智、台北市長柯文哲會面。對此，台中市新聞局長卓冠廷表示，相關行程都是巿政考察與行銷花博，台中市政府歡迎各縣巿進行巿政交流，也誠摯歡迎大家一同參與花博。

卓冠廷表示，姚文智預計7日到台中參訪市政建設，考察台中舊城再生成果，包含台中火車站大車站計畫、綠川等；另台中市將於11月舉辦世界花卉博覽會，因此林市長帶著花博吉祥物石虎家族與歐米馬全國走透透宣傳，12日照原定排程前往台北宣傳，宣布台北、新北、基隆的縣市週優惠時間，也邀請北北基首長或代表出席，而各縣市首長或代表能否出席，台中市政府不宜代為宣布，但誠摯歡迎大家一同參與。

卓冠廷指出，台中花博全國走透透宣傳活動第一場已於8月15日在宜蘭童玩節舉行，當天同步宣布宜蘭、花蓮、台東縣市週優惠，當地民眾只要於優惠期間在購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠；第二場預計12日前往台北市立動物園，宣布台北、新北、基隆的縣市週優惠時間。

卓冠廷也說，台中花博對全台各縣市均有縣市週優惠，接下來林市長也將陸續前往桃園、高雄等縣市宣傳，公布其他縣市的優惠時間，邀請大家一起來台中「聆聽花開的聲音」。