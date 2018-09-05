反駁范巽綠爭議說 高市校長協會評價：正面、前瞻！

2018-09-05 22:33

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市教育局長范巽綠本週可望回任教育部次長，全國教育產業總工會批評人事任命充滿爭議，而校長們則是給范巽綠「正面、前瞻」的評價。

范巽綠今天（5日）照行照至衛武營國家藝術文化中心、高雄市立圖書館總館等地公出，拒絕回答新職提問，但據指出，辦公室整理清空，市府接到口頭辭呈，將於明天（6日） 告別高雄教育界。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平表示，范巽綠為扁政府時代官員，任職教育部次長期間爆發鳳山國中關說案，而在任高雄市教育局長3年8個月，出訪8國、108天為市府首長之冠，無心經營地方教育，媒體評鑑各項教育指標排名落後。

劉亞平呼籲，政府任意酬庸安插人事，將給全國教師及學生不良示範，使百年教育大計蒙塵。

相較於批評，校長們多給予范巽綠正面評價。高雄市中小學校長協會理事長楊光明指出，局長任期不斷地引領教育團隊順應國際變化，透過國際教育與交流、跨域整合各項產官學研資源，佈建未來迎向全球化多元挑戰前瞻作為，「已為高雄市教育日後發展和躍進，描繪出藍圖並打下基礎。」

教育界認為，范巽綠多次提及台灣外交環境艱困，更應引領孩子勇於參與國際交流，讓孩子看見世界，培養全球意識與競爭力，以「部長級」視野將高雄教育拉高到國際層次，讓師生獲得更多國際資源。