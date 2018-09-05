鐵粉站出來力挺！侯友宜拜訪「鐵侯子」

國民黨新北市長參選人侯友宜體驗製作冷筍沙拉。（記者賴筱桐攝）

2018-09-05 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜先前製作競選小物「鐵侯子」令牌，贈送給1000位民眾。侯友宜今天拜訪支持者「鐵侯子」林定詮，兩人握手合照，侯友宜也在店家牆面簽名，希望聚集更多人的力量，號召鐵粉站出來力挺。

侯友宜說明，他的競選主軸為「厚友誼」，若一處地點張貼「厚友誼」的圖示、旗幟或布條，表示是支持侯友宜的一個據點，「鐵侯子」是指個人，等於像「鐵粉」一樣，鐵桿子的兄弟，大家共同為選戰努力，協助拜票、拉票。

侯友宜表示，選戰需要「鐵侯子」的支持，過去他擔任警察時，衝鋒陷陣的槍戰，也要戰警兄弟支持，這是他人生的第一場選戰，希望1000位「鐵侯子」鐵粉站出來，聚集更多人的力量打選戰。

今天侯友宜拜訪板橋區「黑白泓」海鮮燒烤餐廳，老闆林定詮為「鐵侯子」，侯友宜穿上圍裙進廚房體驗切竹筍，製作冷筍沙拉，象徵節節高升，林定詮也端出豐盛的拿手菜，請侯友宜品嘗佳餚，兩人閒話家常，離開前留下簽名並合照留念。

侯友宜表示，未來「鐵侯子」將結合更多民間團體支持，包含後援會、戰警，一一深入基層拜票、拉票，與基層民眾搏感情，大家「厚友誼、逗陣行」。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天拜訪支持者「鐵侯子」林定詮。（記者賴筱桐攝）