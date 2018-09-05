好巧！「八年三班」的高中同學 一起當選舉新人！

2018-09-05 22:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕無巧不成書，高中同學一起當選舉新人！

「我們是高中同學！」民進黨彰化市西區市民代表參選人周平，以及無黨籍鹿港區縣議員參選人郭燕陵，兩人是彰化市精誠中學的高中同學，也就是名作家「九把刀」的學弟妹，今年才24歲！

周平、郭燕陵是「八年三班」的高中同學，周平是1994年3月出生，郭燕陵是1994年1月出生，論起年紀，周平還比郭燕陵小兩個月；以兩人的選舉看板來說，「鄰家暖男」周平看起來就比「甜心正妹」郭燕陵老上好幾歲，郭燕陵「完勝」周平，這點周平完全服氣，因為「郭燕陵「皮膚超白」的，周平自認是「老起來等」。

周平畢業於文化大學市政暨環境規劃系畢業，畢業後當起立委黃秀芳的助理；郭燕陵則畢業於東海大學財金系，畢業後在國泰世華銀行上班，工作之餘還跑去念台大法律學分班，父親郭國賓曾任縣議員。

周平說，他在擔任立委助理任內，曾幫助多年來沒有自來水的住戶，終於有自來水可用，非常有成就感，所以他參選市民代表，就是希望能夠改變體制，讓家鄉更好。

郭燕陵說，因為她是長女，父親原本就有規畫讓她投入選戰，但她希望先有工作經驗，再來服務人群，她認為身為縣議員就是要讓好的政策延續下去，就像父親支持學童免費營養午餐一樣；她也關心幼教議題，認為應該裝設監視器，保障師生，也讓家長安心。

「真的很意外！」周平說，他看到選舉看板才知道高中同學郭燕陵要參選，才知道郭燕陵的父親要交棒給女兒，因為以前並不知道郭父從政，看到同學參選，還有點嚇到；而郭燕陵也說，沒想到這次參選人當中，竟然有自己的高中同學；但兩人的共同點就是希望能為政壇帶來新的改變！