回應阿扁台獨公投 陳明通：中華民國台灣是最大公約數

2018-09-05 18:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕「日本產經新聞」以頭版報導前總統陳水扁呼籲蔡政府及國會支持台獨公投，對此，陸委會主委陳明通表示，政府兩岸政策立場非常一貫，符合兩岸及國際社會共同利益，「中華民國台灣是現狀，也是現階段最大公約數，也是我們共同底線，也是台灣人民團結基礎」。

陳明通下午出席陸委會主辦的「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，他在會後受訪時表示，政府始終堅持捍衛國家主權及台灣人民選擇權，同時也和理念相同國家充分合作，反制中共惡意打壓台灣、破壞台海現狀的蠻橫作為，政府積極維護兩岸和平穩定，保護自由民主為基礎及規範的國際社會秩序。

對於中國9月1日開始發放台灣居民居住證的問題，陳明通重申，正在積極進行跨部會協調，大致方向會向領有居住證者，返台後有申報義務，後續公法上權利和義務仍在研擬當中。

陳明通在活動致詞時則表示，中國大陸近期持續打壓台灣、壓縮台灣國際空間，另一方面推出31條對台措施，以及全面推行的台灣居民居住證的兩手策略，不斷傷害台灣人民情感，完全無助於兩岸關係良性發展。

陳明通呼籲中國大陸，應該要有大國風度與作為，尊重台灣民意與民主自由，停止對台挑釁施壓言論及作為，維護兩岸良性互動，讓兩岸關係朝正面發展。