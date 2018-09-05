高思博批T-Bike虧損 台南市交通局如此神回…

2018-09-05 19:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨提名市長參選人高思博今日質疑T-Bike虧損，南市交通局回應說明，T-Bike目前已設置55站，至今年8月累計使用人次已逾133萬次，會員人數逾26萬人，已初步達到站點規模經濟及節能減碳效果，無更換系統的必要性，「高姓參選人曾於107年3月31日使用T-Bike作為活動交通工具，歡迎繼續支持與使用」。

交通局表示，T-Bike是公共運輸服務重要的一環，不應單純以營利為目的，其他縣市如YouBike系統的台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、苗栗縣及彰化縣，均是政府編列經費補貼騎乘優惠，相關收入歸營運者，而高雄市（Cbike）、屏東縣（Pbike）及南市（T-Bike）則以政府負責建置、委託民間維運、相關收入歸政府，無需額外編列經費補貼營運者，六都相較之下，T-Bike花費最少，並已融入市民生活。

交通局表示，T-Bike自2016年8月啟用後，發揮最後一哩路功能，南市公車2016年運量2003萬人次，2017年運量提升到2058萬人次，顯示T-Bike有效提昇大眾運輸使用，而且T-Bike帶動相關產業產值及增加本地就業機會，深具台南特色，已成台南代名詞，明（2019）年還要增建30站，擴大T-Bike服務範圍到北台南地區，覆蓋率漸次提升，以滿足民眾需求。