范巽綠離開市府團隊有內幕? 許立明脫口又改口......

2018-09-05 16:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對高市教育局長范巽綠將回任教育部次長，高雄代市長許立明今早面對媒體詢問，一度脫口可能不讓她出國，范巽綠才會提辭呈，下午改口沒有這回事，強調市府是團隊作戰，不會因少了她就出問題，將儘早公布接任人選。

高雄代市長許立明今早視察一心一路與和平路口路面復原情況，面對媒體詢問范巽綠人事案，脫口說可能不讓她出國，范巽綠才會提辭呈。但他下午出席衛武營國家藝術文化中心移交國家表演藝術中心，改口表示沒有這一回事，否認范巽綠是負氣離開，他也否認對范巽綠有微詞，強調范巽綠以個人生涯規劃提出辭呈。

他說，范巽綠幾天前提出辭呈，他也批准她的人事案，將於9月7日離開市府，至於范巽綠的下一步，他近來因忙於救災、勘災及災後復建，並不清楚她的新職務，應由教育部對外說明比較好。

媒體詢問范巽綠任期剩下4個月離開是否不適合，許立明表示不至於，市府團隊這12年來合作默契佳，業務熟悉運作順暢，不會因為誰的離開，就讓工作陷於停頓，畢竟市府是一個團隊，並非一個一個的個體集合起來，因此不會有任何問題。

許立明表示，將從現有的接任團隊中找尋接任人選，能夠在教育的行政工作上無縫接軌，目前已有接任人選，但還沒時間談定，他這幾天忙於救災，才剛脫下雨鞋，換穿上皮鞋，強調繼任人選會在最快時間公布。