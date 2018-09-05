習近平參選！？ 選將搞怪文宣「真心不推薦」

2018-09-05 17:31

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員士林北投選區計23人登記參選年底市議員選舉，爭取13名席次，堪稱一級戰區。在清一色競選文宣中，有的選區參選人發揮創意巧思，如社民黨劉仕傑別出心裁，竟用中國國家主席習近平的照片，寫上「真心不推薦」的字眼，以另類方式表達捍衛國家主權的信念；而時代力量黃郁芬也因應農曆七月，推出結合政見的當月限定版「農民曆」。

相較一般參選人文宣品上常見斗大姓名照片、參選口號或政見內容，社民黨劉仕傑反其道而行，擺上的竟是中國國家主席習近平的照片，只見習帶著一抹神秘微笑，雙手端上神秘禮物，上頭文字寫「永遠沒有的台灣地區領導人選舉候選人 一號習近平」，「中國共產黨推薦、不投試試看」、「兇你罵你都是為你好」，背景色系也是由紅到黑的漸層色系，右上方角落才有劉仕傑本人的小小頭像照、「青年外交官真心不推薦」的字詞。

外交官出身的劉仕傑表示，這份臉書專頁的文宣品，真正主角是近1500字談論台灣如何理解中國的長文，但考量社群平台的特性，該文字數過多，且內文生硬也較不好消化，於是便決定用圖片形式傳達理念，盼讓看到的人一眼明瞭。

他說，該文宣品容易被人貼上政治標籤，操刀幕僚十分驚訝他會接受這個設計形式，過程中也對他提醒再三，團隊更經過多次討論，確實歷經一番天人交戰，但他不喜似是而非，認為既然捍衛國家主權是自身堅守信念，應當清楚告訴選民，最後也獲得不少迴響。

而時代力量士林北投區議員參選人黃郁芬，則是為農曆7月設計單月農民曆，打出「限定文宣」的口號，色系採用時代力量慣用的黃黑色系，正面搭有黃的姓名、照片，形式宛如小海報；背面下方正是農民曆，附有每日時辰時局，利於趨吉避凶，上方則是搭有「阿芬五大保證」，包括「打造鄰里空間」、「解決實際民生」、「照顧長輩健康」、「把關社區環境」與「推動托育保障」政見，上頭也有以黃為模型的頭像活潑插畫，「士林北投黃郁芬 在地生活更加分」的文字也有押韻。

黃郁芬說，政見雖是參選的重中之重，但若單談主張政見，內容生硬確實不易匯聚外界目光，團隊設計該份文宣之初，恰逢農曆7月前夕，發現大家開始會留意日子適合或不適合做的事，於是結合實際生活需求，發想設計農民曆，並把政見一併寫上，讓大家先對農民曆有興趣，進而了解政見內容。

黃郁芬說，印製實體文宣品是打算先試試水溫，僅1000份，再看看外界回響，結果推出後廣受好評，還有里長希望可以多提供，以利里民索取，也有選民詢問往後每個月的版本何時出爐，目前團隊也尚在討論是否再推行。