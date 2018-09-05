協商破局 立院開議日將開談話會表決

2018-09-05 17:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院第九屆第六會期即將開議，院長蘇嘉全今召集朝野各黨，針對本會期開議日進行協商。原先民、國、親3黨皆同意本月21日開議，當日進行行政院長施政報告及總質詢，不過因時代力量堅持應提早至14日開議、協商最後破局，將擇期開談話會決定本會期開議日。

立法院本會期為預算會期，除開議一個月內須進行行政院長施政報告與總質詢外，依照民進黨團規劃，目前還有前瞻第一、二期預算、107年國營事業預算、107年中央政府預算解凍案、108年中央政府總預算案等5項預算須審查。

國民黨團書記長曾銘宗在協商時表示，823造成南部大淹水，「嘉義屏東鄉親都淹怕了」，希望院長賴清德在施政報告外，另針對治水進行專案報告，若能拿出具體辦法，國民黨團也同意挪用部分前瞻預算轉為治水使用；國民黨立委吳志揚也說，盼執政黨能挪出1天時間，讓賴清德說明治水措施並備質詢。

幾經協商，國民親3黨原已達成共識，將在21日開議、當日進行行政院長施政報告及總質詢，25日則針對治水安排專案報告與質詢，不過時代力量獨排眾議，堅持立法院應在14日開議，總召徐永明強調，14日是朝野各黨對開議日的共識，如今卻因為幾位民進黨立委將在18至22日赴美聲援台灣入聯活動而延後，「只因為幾個委員就延後開議日，要怎麼對外說明」。

最終蘇嘉全裁示，將擇期召開談話會決定開議日。