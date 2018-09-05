吳音寧親上火線 說明第一市場改建案風波

北農總經理吳音寧強調，北農版是以實質批發市場的需求提出建議，未來仍會和北市府持續溝通。（記者劉信德攝）

2018-09-05 16:12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲日前在議會總質詢時，台北市議員簡舒培質疑市府為何不採納北農總經理吳音寧提出、可省下11億元的第一市場改建版本，柯文哲與吳音寧為此隔空互嗆多日，吳音寧今天下午3點接受媒體訪問，強調北農版是以實質批發市場的需求提出建議，未來仍會和北市府持續溝通。

吳音寧表示，北農提出的方案包含改善物流、交通系統、更改拍賣場高度等，而拍賣場高度應該要挑高，才能方便大型貨車卸貨，若照現在規劃，高度上和40幾年前差不了多少，希望北市府可以聽見現場作業人員的心聲，聽北農提出的建議，未來仍會與市府持續溝通。

台北市長柯文哲批吳音寧「都沒有去開會，只會發臉書」，吳音寧回應，市府發的開會通知，改建執行小組都有派員前往，需要親自說明的部分都會去參加。媒體追問共參與幾次會議，吳則說，這都有相關會議記錄。

至於改建案是否是柯文哲要求才提出，吳音寧未否認，她表示改建的事已經過很久，仍是希望以公司立場回歸公共政策討論，了解市場真正的需求，整個改建案影響的是3、40年都在該地工作的人員，盼最終能弄出更周詳的方案，這是北農一直以來的態度。