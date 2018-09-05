年底9公投綁大選 徐國勇：警方全力完成任務

2018-09-05 17:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］內政部長徐國勇今到宜蘭縣政府警察局訪視，並頒發慰問金，鼓勵警察同仁士氣。談到年底恐有9個公投綁大選，徐國勇指出，年底如果9個公投全部都要投，警察同仁恐要工作20小時以上，未來中選會研議精進作為，內政部也尊重中選會最後的決議。

年底地方大選，也與公投綁在一起，中選會現階段已收到9個公投案，如果全部受理在年底辦理，開票作業勢必加重工作人員的工作量；徐國勇指出，中選會正在研究新的方法，增加公投的開票速度，如果9個案都要投，一張一張開票，警察同仁要工作20小時以上，政府也相當捨不得，相信中選會一定會找出精進作為。

徐國勇表示，目前公投會辦理幾案還不知道，這是中選會的職權，他無權過問，內政部一定會尊重中選會最後的決定，警察同仁也會盡全力完成相關的任務，來到宜蘭縣政府警察局，就是要感謝警方的辛勞。

徐國勇表示，警方除了緝毒與組織犯罪要強力掃蕩外，查賄和治暴也是很重要的工作，賄選是民主法治中最不該有的行為，希望在警方的努力下能夠消弭，另外，選舉也要注意維安，防治暴力是必要加強，絕對不容許幫派分子，對年底選舉產生影響。

徐國勇表示，宜蘭警方今年在毒品與打詐有很大的績效，他也帶來總統與行政院長的慰問與感謝，希望大家繼續努力。