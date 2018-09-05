社會住宅目標量 姚文智主張8年達7.2萬戶

2018-09-05 15:27

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲2014年選前喊「4年2萬戶、8年5萬戶」社會住宅興建量，任內數度改口，確定跳票。民進黨台北市長參選人姚文智今天主張，除了現行社宅含規劃中近2萬戶，他規畫8年內再打造混居型社宅3萬戶、空屋釋出包租代管2.2萬戶，目標讓社宅量合計達7.2萬戶；此外，在未達目標值前，他也會先推出短期政策「青年租屋券」因應，立即減緩租屋支出的負擔，「這是我與其他參選人最大不同」。

姚文智今天與社會住宅推動聯盟、房市改革行動聯盟、Ours專業者都市改革組織以及崔媽媽基金會，針對台北住宅政策交換意見。住宅政策團體指出，北市現有約6.6萬戶空屋，市府如何引導空屋釋出，是民間關切重點，再者強化租金補貼配套措施也是一環，北市應作為標竿；另外，除了數量外，也應思考社宅共居，讓青創產業、社福機構等進駐。

姚文智表示，北市目前社宅有三大問題，一是社宅存量過低，目前總數為7632戶，存量僅佔總量0.8%，光是經濟弱勢的家戶需求就約有56315戶，柯市府這4年啟用的社宅都是歷任市長馬英九、郝龍斌時代規畫，柯任內至今規畫完工數是0；其次是大學生宿舍不足，北市26所公私立大專院校，宿舍缺額總數14772床，有7所學校宿舍供需比低於70%；三是「避鄰情結」阻礙社宅政策，易遭民眾貼標籤予以污名。

姚說，北市現行社宅目前累計近2萬戶（含規畫中），他規畫若當選後將打造混居型社宅3萬戶、空屋釋出包租代管2.2萬戶，目標8年內社宅量合計達7.2萬戶，存量占比從0.8%增至7.2%。其中，針對混居型社宅的來源，他說，三大途徑包括公辦都更容積獎勵、公有建物改建、國民黨不當黨產收回改建。

姚文智說，尚無達到7.2萬戶的目標值前，也會先推動「青年租屋券」，若是單身者月收入3萬以下，每月補貼3000元，夫妻月收入54000以下，每月補貼5000元，請領單位以2年為限，發放方式、細節也會參考民間團體建議，「這是我跟其他候選人不一樣的提法」，這是為了度過空窗期的權宜之計，「希望大家不要再講成單身租屋補貼」。

姚也說，會把學生住宿問題納入住宅政策的一環，他表示，短期上，可透過劍潭青年活動中心旅館、動物園Zoo Mall舊址推動「Zoo & Bed」公宅計畫，將可釋出1000至1500個住宿床位；若是中長期，當社宅存量達到2萬戶以上時，逐年釋出5至10%的戶數，暫時供應作為學生宿舍，直到北市26所公私立大學，各大學宿舍供需比皆達70%的標準為止。