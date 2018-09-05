台東釋迦外銷 劉櫂豪、饒慶鈴拚選戰

2018-09-05 14:58

［記者黃明堂／台東報導］釋迦外銷成了台東縣長選舉藍綠必爭之地！民進黨參選人劉櫂豪向農委會爭取200萬元將冷凍釋迦銷往北美，國民黨參選人饒慶鈴則指這200萬元中實際只花96萬元向農民買釋迦，對農民最有利仍是外銷中國。

劉櫂豪表示，台東釋迦甜度、營養價值都非常高，是外銷農產品的主力，台東地區農會與業者開發冷凍保存技術，讓釋迦外銷能保存更久，他向農委會爭取200萬元經費展開釋迦行銷北美地區計畫，業者將完成裝櫃15噸大目釋迦後立即出口，預計月中抵達美國後開始銷售，幫助農民開拓更穩定的外銷市場。

劉櫂豪表示，未來國際市場開拓成功，行銷通路能更穩定，確保農民收入穩定。

饒慶鈴辦公室表示，支持開拓更多元的外銷市場，但如果只是用政府補貼、農民沒有實質利潤收入的作法，難免讓人懷疑農委會只想為民進黨縣長候選人做業績？且這200萬元還動支農損基金的救助計畫。

饒陣營指出，雖然號稱200萬元，實際上只用96萬元向農民採購不到4噸的釋迦，大部分經費花在僱工辦理試吃工資、清潔費、餐點費等，台東農民想要跨海行銷還得自籌美國旅費，且長途運輸冷凍釋迦，虛耗能源。

饒陣營說，台東釋迦近3年每年外銷中國的釋迦最高有1.2萬噸，創造廿五億產值，即使在蔡英文執政後兩岸關係凍結，中國仍持續向國民黨執政的台東採購，台東惟有繼續藍色執政，才能確保農產品就近外銷中國。