蘇批社宅課徵房屋地價稅「愚蠢」 侯：只是方法之一

2018-09-05 15:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕六都只剩新北市仍對社會住宅課徵房屋稅跟地價稅，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上批評是很愚蠢的作法，對於社會住宅推動沒有幫助，媒體詢問國民黨新北市長參選人侯友宜，是否支持免徵社會住宅房屋稅、地價稅？侯友宜未正面回應，表示全案（指新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例）遭民進黨議員阻擋，才沒有通過，未來一定會與議員溝通。

新北市府17日市政會議通過「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」，鼓勵民間投入興建社會住宅，以興建或購買等方式興辦的社會住宅，給予地價稅及房屋稅減徵50%的優惠，不過，蘇貞昌直指其他五都直接給予免徵優惠，更批評作法愚蠢、沒有鼓勵作用。

侯友宜表示，未來上任，將會和議員來協調如何減免房屋稅地價稅，一定會與議員溝通，因為沒有溝通，「用喊也沒有用」。

不過，對於蘇貞昌批評六都唯有新北對社宅課徵地價稅、房屋稅，新北市政府則發稿澄清課稅是因預算問題，更指蘇搞不清楚狀況，對此，侯友宜回應，社會住宅要蓋在捷運旁邊，才有方便性以及生活機能，節省了交通成本，才讓社宅本身充分發揮空間和使用效率，讓弱勢族群得到更多優惠，而「房屋稅地價稅」只是其中的方向之一，更重要的是如何讓社宅周邊有托育托老等方便的生活機能。