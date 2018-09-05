扁接受日媒專訪？陳致中澄清是與在日台灣人團體懇談

2018-09-05 13:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本《產經新聞》今天刊登對前總統陳水扁的「專訪」，並稱這是陳水扁睽違10年來首次接受媒體訪問。對此，陳水扁兒子陳致中今天中午澄清說，這是與在日的台灣人團體人士懇談，並非接受媒體專訪。

根據這篇所謂的「專訪」，陳水扁強調蔡英文政府應推動公投，讓世界聽到「台灣人不願成為中國一部分」的聲音，藉此對抗中國打壓。

據了解，台中監獄了解詳情後，也已認定阿扁不是主動接受採訪，而是日媒引述陳水扁與日團體的懇談內容，因此陳水扁並未違反相關規定，暫不處置。