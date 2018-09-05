台灣智庫民調新北差距縮小到0.7％ 侯辦：不意外

2018-09-05 13:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣世代智庫今天（5）日發表新北市長選舉民調指出，蘇貞昌支持度為43.2%，侯友宜為43.9%，相較7月底調查，兩人差距從2.0個百分點縮小為0.7個百分點，看好度部分，侯友宜以50.7%領先蘇貞昌35.2%。對此，侯友宜競選辦公室表示，該機構經常「獨排眾議」，永遠為民進黨帶來好消息，對於結果並不意外。

有關台灣世代智庫公布民調，侯友宜競選辦公室新聞組副組長徐維遠表示，該機構經常「獨排眾議」，尤其智庫創辦人立委陳明文是公認的「英派」要角，智庫執行長洪耀南是民進黨祕書長洪耀福的親弟弟，在總統探班蘇貞昌辦公室後，今天再度給老縣長帶來「好消息」，不令人意外，

徐維遠表示，近來蘇辦不斷釋放消息，蘇系立委張宏陸也在政論節目上表示，侯、蘇二人差距已「拉近」至5％，只要再努力一下就能勝過侯友宜。但台灣世代智庫早在4月即做出兩人平分秋色民調，4個多月來民調結果皆是如此。蘇辦若真的相信智庫民調結果，又何必對外宣稱二人差距「拉近」至5％？顯見台灣世代智庫民調，連蘇陣營都不相信。

徐維遠補充，今年4月以來，台灣世代智庫不斷針對新北市長選舉發表民調，且內容獨排眾議。4月12日，台灣世代智庫稱侯友宜支持度41.7%、蘇貞昌42.6%，但同一時間TVBS與聯合報民調，都顯示侯友宜領先至少8%；6月29日，台灣世代智庫宣稱侯友宜41%、蘇貞昌38%，同一時間美麗島電子報與TVBS民調，侯友宜都至少領先17%；7月27日，台灣世代智庫宣稱侯友宜42.6%、蘇貞昌40.6%，同一時間信傳媒與TVBS民調，侯友宜都至少領先15.2%。

徐維遠酸說：「一路走來，台灣世代智庫永遠與眾不同，為民進黨帶來好消息。」