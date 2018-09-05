澎湖縣長神秘候選人 翁珍聖發表參選宣言

2018-09-05 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖百里侯之爭，呈現7搶1參選爆炸局面，最後一位表態參選的神祕候選人-前海洋公民基金會執行長翁珍聖，面對各界質疑參選動機，乾脆自己發表聲明，強調流著先人橫跨黑水溝不畏難的血液，並經過東北季風的淬鍊洗禮。

原本是6搶1的澎湖縣長選戰，在資訊業大老許明仁宣布退出後，大東山珠寶呂華苑加入戰局後，又回到6搶1局面，卻在登記前夕傳出前海洋公民基金會執行長翁珍聖表態參選，並繳交保證金，正式登記為候選人，出現7搶1局面，除了呂、翁2人外，其餘5人分為尋求連任現任民進黨籍縣長陳光復、代表國民黨的前縣長賴峰偉、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發、旅台企業家陳大松及澎科大教授吳政隆等人。

由於參選者眾，最後一刻才表態參選的翁珍聖，讓外界質疑參選動機及票源基礎，翁長期關注海洋及反博弈議題，與參選澎湖縣議員的傅靜凡，為澎湖反博弈聯盟要角，理念贏得大部分澎湖人認同，但在宗族、村里及人際關係重疊的澎湖政壇而言，理念是否能轉化成選票，就有待開票後觀察。

學資訊科技出身的翁珍聖，已取得有觀光休閒管理碩士學位，在傳統漁業、網路新創產業、旅遊業和非營利組織中歷練工作多年，全球視野在地實踐，深知世界已經走到綿密網路把全球串接在一起的時代，認識問題解決問題的資訊技術蓬勃成熟，政策的形成、管理與付諸執行實現都有著更新更好的方式，呼籲民眾選出新好縣長翁珍聖。