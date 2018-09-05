蘇貞昌批社宅課稅愚蠢 新北市府回嗆：搞不清楚狀況

2018-09-05 12:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天批評，新北市政府對於社會住宅課稅是很愚蠢的作法，對此，市府回嗆，老縣長搞不清楚狀況，不是愚蠢就是裝傻。

「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案昨天通過市政會議，針對政府興辦的社會住宅，房屋稅與地價稅將減半徵收，包租代管減徵30%。

蘇貞昌認為，其他五都沒有收，唯獨新北市政府要對政府興建的社會住宅收房屋稅、地價稅，這是很愚蠢的做法，對推動社會住宅沒有幫助跟鼓勵。

新北市政府發言人張其強回擊說，老縣長如果到現在還搞不清楚新北市的現況，那才叫愚蠢，不然就是在裝傻。

張其強指出，新北市社會住宅年底前可完成5619戶，不但是六都最多，更超過其他五都總和，但中央對新北市的預算分配卻是六都最少，2017年新北市每人平均獲中央預算僅2043元，而台北市是3315元、桃園市2690元、台中市為3180元、台南市為5346元、高雄市為4919元，新北市必須珍惜且善用每一分收入，才能投入更多公共建設，為400萬市民創造更多福利，「尤其你做過行政院長，但你知道嗎？」

張其強表示，「財政收支劃分法」遲遲沒有修正通過，甚至說要拖過今年選舉以後，讓新北市府每年歲入短收200億元，從2011年至今，累計短少超過1000億元以上預算，「這些擺在眼前的數字，老縣長，你說過話嗎？你知道嗎？還是又裝做沒看到。」