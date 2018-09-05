彰化藍綠基層鬆動？黃文玲用這數字反映…

2018-09-05 12:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕無黨籍彰化縣長參選人黃文玲今在彰化市召開記者會，年底5合1選舉，全縣1823位參選人當中，超過8成4、共1542人用無黨籍身分參選，她說，由此看來，參選人已經感受出民眾唾棄討厭政黨色彩，寧願用無黨身分參選，也不要披上帶顏色的「綠」或「藍」色彩，此一現象無異直接打臉藍綠民調看好的說法。

黃文玲說，年底5合1選舉，不僅全部參選人超過8成4比例用無黨參選，在1124位村里長參選人中，無黨籍1072人、民進黨籍11人、國民黨籍39人、2人其他政黨，最基層的參選人竟然只有50人願意用民進黨或國民黨參選，相較過往，爭相搶披綠袍、藍袍，情況已經完全改變。

黃文玲說，村里長參選人民進黨1％、國民黨3.3％，這與近來國民兩黨都各自強調，民調都超過5成，感覺是自欺欺人的說法，「不可能啦！」

黃文玲表示，全縣無黨籍參選人數大增，反映出民眾對民進黨執政和縣長魏明谷的失望，民進黨雖有執政優勢，卻有完全執政、須承受民眾更高期待的包袱與壓力，大環境不利的氛圍下，民進黨選情顯然不樂觀，國民黨失去政權、失去民心，選情也不會好到哪裡，更何況，現在年輕人對政黨偏好越來越淡化，放掉藍綠、選人不選黨的趨勢明顯。

黃文玲呼籲鄉親放掉藍綠，讓無色覺醒，選擇白色力量，用選票支持其與台北市長柯文哲推動的白色力量彰化連線。

從抬轎變成坐輪、首度參選的縣議員參選人葉繼元、也是首度參選的彰化市北區代表參選人吳淑敏，以及也是首度參選的芬園鄉中崙村長參選人蘇子秦，3人都用無黨籍參選，他們都說，民主政治是選賢與能，是選才不是選黨，長期藍綠惡鬥已削弱國家競爭力和基礎建設發展，民眾更是有權為自己發聲出力，不要繼續任由政黨擺佈。