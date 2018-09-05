心中有無人民？南市府官員與議員舌戰44分鐘

盧崑福（左）與李孟諺（右）今日爭論，心中有無人民。（記者邱灝唐翻攝）

2018-09-05 12:31

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市議會除了讓議員監督市府施政之外，今日也成為討論「心中有無人民」的地方。市議員盧崑福與代理市長李孟諺舌戰44分鐘，從現任局處首長之後是否高升中央、有無領人民薪水到用何種態度質詢。最後，李孟諺也直言，對於這場質詢，外界有其公論。

盧崑福首先拿出「爾俸爾祿民脂民膏」的辭句，質疑市府首長現在認真是否僅為了到中央當官，反而不是為了人民，似乎忘了市民才是頭家，只要一受批評就被認為刻意打擊士氣，議員還會被局處首長反質詢。此言一出，場面漸漸緊張。李孟諺則回，只要是寶貴意見都會積極處理，就事論事可虛心接受。

不過，這段質詢只是起頭，盧崑福接著質詢社會局長劉淑惠時，以該如何減輕三明治世代（撫養老幼負擔變重的世代）的負擔起頭，但雙方後來演變為社福工作是否認真。

盧崑福指出劉淑惠月領1、20萬應該用心於社福工作；這讓劉淑惠激動地說「我照顧老、照顧幼、照顧弱勢做了十幾年，市民也有關心，幫忙範圍在進入市府後更廣，講領了多少錢實在是...」，並請盧不要抹煞她的認真。盧崑福則批評市府已入「忘我」的境界，只能有讚美，一被批評就不耐煩。這時李孟諺突然插嘴，認為盧崑福不該用羞辱的語言講公務員和局處首長。

事以致此，雙方開始針對質詢態度爭論。李孟諺認為盧崑福的質詢有很多嘲笑、羞辱公務員的態度和言語，很多言論都是空泛的批評；盧則反問，哪裡有嘲笑？他都是以戰戰兢兢的態度質詢。最後，李也直言這段質詢一直在相同議題打轉，對錯與否外界有公論；盧也繼續質疑市府調漲房屋稅不體恤人民。儘管話題此時已轉移至搬遷台南機場等市政議題，不過，此時已過了44分鐘，離結束質詢僅剩6分鐘。