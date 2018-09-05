下戰帖邀柯、丁辯論 姚文智：盼對手、市民都不缺席

2018-09-05 12:26

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天說，目前是討論市政的黃金期，希望馬上舉辦辯論會，「要幾場都可以」，呼籲對手現任市長柯文哲、國民黨候選人丁守中，甚至是市民都不要缺席，「如果不關心，就錯失4年選舉的機會」。

姚文智今天與民間住宅政策團體商談住宅政策，會後受訪談到，柯文哲今天起全面提供全市小學生防身警報器，鼓勵學童養成配戴習慣，加強學童安全意識。姚說，此事多年前黨籍議員洪健益曾質詢過，或許對建立學童人身安全網有幫助，「但這個政策要推，反應也慢了一點」，自己特別問民進黨議員，這是多年前的事，但只要是讓學童都可以平安上學、回家，我們都支持。

談到與其他台北市長候選人辯論議題，姚文智說，他登記參選有個問卷就是提盼辯論儘速舉行，對他來說，要辦幾場都可以，更盼馬上進行。他提到，若是市政討論，一定是現任市長接受檢驗究竟做了什麼，希望柯參加，「呼籲趕快舉辦，不要拒絕」。

姚說，辯論也是讓市民檢視現有政策、討論未來政策發展的機會，4年一次的選舉，目前已經進入討論的黃金期，這是關注台北要變成何種城市的好機會，也可以讓民眾短時間內了解各個候選人；他呼籲，「主角3個不要缺席，市民朋友也不要缺席，如果不關心，就錯失4年選舉的機會」。