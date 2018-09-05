自曝曾向陳水扁請益 姚文智：他有非常好的看法

姚文智自曝幾個月前曾專程向陳水扁請益，陳也提出很好的看法。（記者黃耀徵攝）

2018-09-05 12:05

〔記者周彥妤／台北報導〕前總統陳水扁日前以「勇哥」之名在「新勇哥物語」談到年底選情，他說，自己也曾做過台北市長，知道民進黨要如何逆轉勝打贏選戰。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今天被問到此事，自曝幾個月前已專程向陳請益，陳對選戰都提出非常好的看法，尤其陳過去在1994年台北市長「三腳督」之下當選，有機會當然會向他請益。

前總統陳水扁日前在「新勇哥物語」稱，他以過來人身分來看，知道台北市長的勝選策略，是否考慮找他請益？姚文智先說「可以啊！」，隨後自曝其實幾個月前曾專程請益，自己看到陳在整個政策、選舉，都有非常好的看法，尤其陳過去在1994年台北市長「三腳督」之下當選，有機會當然會向他請益。

姚文智今天與民間住宅政策團體商談住宅政策，會後受訪談到，對於作家吳祥輝以「蝴蝶蘭文創」出版社負責人身分，近日刊登全版廣告，引述伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」內容，指台北市長柯文哲涉入活摘器官買賣；柯文哲直言，吳祥輝不是主謀，嘲諷「姚人多是請假嗎？」由於姚人多近期加入姚文智陣營輔選，此言等同暗指是姚文智陣營所為；姚人多也回應柯，「你的做法跟你厭惡的吳祥輝有什麼不同？」

對此，姚文智說，既然姚人多已經回覆，就不想再介入政治口水，「政策！政策！政策！」拜託大家，今天在談社會住宅，社宅短、中長期推動，比討論這些來得重要。

談到週五要和台中市長林佳龍同台，姚文智說，一直覺得民進黨執政地方政府，表現都很亮眼，舉凡桃園鄭文燦、台中林佳龍，南部幾個縣市更不要說，目前持續都在安排中；他說，這次台中剛好排這幾天，希望透過這樣方式，了解同業當過新聞局長的林佳龍，過去幾年付出的努力、成果，作為未來推動台北市政的參考。

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