國慶LOGO遭酸醜 蘇嘉全：定稿將儘量符合社會期待

2018-09-05 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕為慶祝雙十國慶日，「中華民國讚國慶」在臉書社團上公布今年國慶LOGO的設計字樣，掀起討論話題。立法院長蘇嘉全今天對此表示，目前還在討論階段，最後的定稿「一定儘量符合社會期待」。

國慶進入倒數計時，「中華民國讚國慶」臉書粉絲團近日公布國慶LOGO設計圖樣。LOGO在網路上引起熱烈回響，有網友認為，顏色太繽紛，缺乏美感，大酸「醜到嚇死人」、「藍綠亂碼嗎？醜死」。負責主視覺的設計師葉忠宜則表示，今年想傳遞的主軸為「台灣共好，Taiwan together」，之後會有更完整的動態視覺曝光。

葉忠宜也說，金獎導演史蒂芬史匹柏在電影《一級玩家》中闡述「遊戲的真諦在於攜手共存，不再爭奪輸贏；在於合作分享，不在單打獨鬥」，與今年的設計主軸「台灣共好，Taiwan together」非常符合。

對於國慶LOGO引發討論，蘇嘉全今天在立法院受訪表示，國慶籌備團隊感謝各界對國慶相關訊息的關心，國慶LOGO尚未定案，目前在最後階段討論中，而關於各界意見，相信年輕設計師也都聽到了。蘇嘉全說，要如何設計，大家一定有非常多不同意見，不可能面面俱到，但最後的定稿「一定儘量符合社會期待」。待團隊整合之後，會向外界說明設計意涵。