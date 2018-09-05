國民黨「新希望聯盟」6市議員參選人 發黑色口罩反深澳

國民黨由6個參選市議員的新人組成的「新希望聯盟」，今年聯合舉辦反深澳記者會，左起王威元、廖先翔、江怡臻、唐慧琳、葉元之、陳偉杰。（記者何玉華攝）

2018-09-05 11:19

〔記者何玉華／新北報導〕由國民黨6名新北市議員參選人組成的「新希望聯盟」，今（5）日在新北市黨部舉行「拒絕PM2.5 別再搞深澳」記者會，除了強調反深澳的立場，即日起也將配合市黨部的規劃，在拜票過程發放黑色的口罩，凸顯深澳電廠興建後對空氣的嚴重污染。

「新希望聯盟」成員包括國民黨在新北市6個選區提名的6名新人，包括第3選區（蘆洲、三重）王威元、第10選區（金山、萬里、汐止）廖先翔、第7選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）江怡臻、第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）唐慧琳、第4選區（板橋）葉元之、第1選區（石門、三芝、淡水、八里）陳偉杰。

國民黨新北市黨部準備50萬個黑色口罩，將發送給每名議員參選人4000份；王威元說，即日起，每個議員參選人將發放4000個黑色的口罩，另外還有6部788（板橋~瑞芳）反深澳公車廣告將上路。

江怡臻舉出多名醫生的研究，直指燃煤電廠排放物對幼兒發展的影響，呼籲政府重視；陳偉杰反問蘇貞昌，相信「乾淨的煤」很安全嗎？等到台灣的天空從藍天變成灰濛濛，就算有10個電火球也沒辦法照亮台灣。

葉元之指出，目前可知的各項民調幾乎都有超過一半的民眾反對重建深澳燃煤電廠。廖先翔認為，卸煤碼頭將讓海洋生態大受衝擊；唐慧琳批評蔡政府非常「礙」台灣，不僅讓南部有嚴重的空汙，連北部也要平衡一下。