小英夜訪蘇辦遭侯酸 蘇貞昌嗆：這不是做新北市長的格局

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-09-05 10:59

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5日）上午9點前往蘆洲區湧蓮寺附近商圈、早市掃街拜票，對於侯友宜辦公室酸總統蔡英文夜訪蘇競選辦公室「下次最好白天來、公開來」；蘇貞昌今天回應，侯友宜有什麼不同意見，就公開地來討論市政，不要躲在後面噴口水，這不是要做新北市長的格局；蘇貞昌說話轉了個彎再提醒侯友宜應正式回應辯論邀請。

總統蔡英文在日前晚間前往蘇貞昌設於板橋區的競選辦公室參觀，尤其稱讚辦公室空間設計巧思；侯友宜競選辦公室則暗酸白天拜訪的加油效果才會好，尤其是該競選辦公室相關建築應申請行政程序未走完就派員進駐，實屬違規空間。

蘇貞昌今天回應，蔡總統利用晚上跑行程空檔，如果白天來，一定又會講說她用上班時間跑選舉，侯辦就是見不得人家做事情；侯說不要把運動選手的成績當政績，如果運動選手成績不好，是不是又要罵執政的政府做得不好；由此可見侯這種心態就是自己不會做事，又見不得人家做事，只會政治口水一路唱衰，我們鼓勵積極面對，如果侯副有什麼不同的意見，那就公開地來討論市政，不要都躲在後面噴口水，這不是要做新北市長的格局。