高中職授課時數 北市獨降到16節 高職師：感謝柯市長

2018-09-05 10:41

〔記者林良昇／台北報導〕高職教師與高中教師、學科教師和藝術等其他領域教師授課節數不同的狀況，僅有台北市做到「科科等值」，讓台北市高職老師直呼「感謝柯市長」，全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會呼籲，教育部應該跟各縣市協調，不要讓老師覺得被歧視。

全教產與全中教今早召開記者會，要求教育部將高職實習科目分組教學的教師教學節數，由每週教學18節調降至16節，全教產理事長黃耀南表示，即將實施的新課綱強調多元選修、彈性學習課程，對教師是全新挑戰，目前已無主、副科教師之間的差異，應讓所有老師在每週教學時數一致。

黃耀南指出，台北市在上週開學日公告相關辦法，真正落實每週教學時間是16節，但其他教育部所屬的國立高職實習科目任課教師仍是每週18節，包含藝術、生活、美術、體育等領域的任課教師，時數還是維持18節，縣市不同調，台北市特別優厚，教育部應跟各縣市協調，做統一律定，不要讓老師覺得被歧視。

全中教秘書長許麗吉強調，如果國家政策認同生活其他領域和學科一樣重要，就必須正視相關問題，不僅是爭取教師「科科等職」，也是讓學生的受教權均等。

全中教理事、北市高職教師連文乾說，他要代表全台北市高職老師感謝台北市長柯文哲和市府，領先全國，把基本授課時數調整一致﹔教育部不做的理由是課綱審議還沒完成，但這都是舊有制度都可以規範的，跟課綱有沒有完成是兩回事，在年改衝擊下，教師士氣已非常低落，希望教育部能關注這議題。

國民黨立委陳學聖表示，技職體系教師受到不公平對待，一直受到忽略，不應把一些教師當成價值比較低廉，所以要上比較多節數，這是不合理的待遇，教育部應承擔，不要推給地方政府，讓每一科都獲得尊重，而不是被貶抑。