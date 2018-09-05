陳水扁變相接受日媒專訪 力推台獨公投對抗中國

陳水扁接受日媒採訪，主張舉行台獨公投。（圖擷自產經新聞官網）

2018-09-05 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁接受日本《產經新聞》採訪表示，台灣面對中國強力打壓，應強力舉行公投獨立，向全世界傳達台灣的聲音，並表示台灣「不想成為中國的一部分」。

《產經》報導指出，這是陳水扁睽違10年首次接受媒體專訪，並將報導刊登在頭版。陳水扁對日媒提到，最近中國屢屢挖走我邦交國、在國家場合加強打壓台灣，目的就是要在國際社會抹殺台灣存在感，為併吞台灣做準備，隨時對我動武也不令人意外，因此呼籲總統蔡英文應早日舉行台獨公投，在國際上立足。

陳水扁強調，蔡政府堅持維持現況的路線，但採取守勢也有極限，他認為蔡「扮演好孩子無法為台灣創造利益」；他進一步說，「我們沒有武力，只能用民主的手法來對抗。」所以建議蔡政府應該推動公投。

針對台日關係，陳水扁認為蔡英文對日本安倍晉三政權不夠友好，陳水扁稱安倍政權是日本歷代對台灣最友好的政府，但蔡英文對日本善意的回應態度不夠努力。至於兩岸問題惡化，陳水扁批評，前總統馬英九政府無條件大開門戶，是加速中國對台侵略的原因，2015年馬習會不過是馬英九的一場個人秀，對台灣沒有好處。

另外，他也向《產經》喊冤，他認為自己含冤入獄，為了台灣民主化，這是他「不得不背負的十字架」。報導則說，由於陳水扁有不得直接接受媒體採訪的司法限制，此訪談是以懇談會的形式進行，除了記者外，還有多名旅居日本的台灣人團體幹部參與。