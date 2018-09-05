綠營嘉義內訌 縣長候選人翁章粱談因應之道

2018-09-05 09:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年底嘉義縣長選舉，民進黨鬧分裂，黨提名前農委會副主委翁章梁，但副縣長吳芳銘脫黨競選，面對看似危機重重選情，翁章梁今天早上在《蔻蔻早餐》廣播節目接受主持人周玉蔻訪問時，強調自己參選具正當性，會贏得最後勝利。

周玉蔻首先問到縣長黨內初選裂痕是否已填補，翁表示，黨內初選很麻煩，因為彼此不是敵人，雙方很有分寸，為了選後整合做準備，雖初選結果出爐時打了三通電話給議長未接，但後來約在共同的朋友辦公室見面，只花了30秒鐘就盡釋前嫌，關鍵所在為議長是個大開大合的人，也因為議長開闊的心胸，才會如此順利。

周玉蔻追問和解是否是條件交換，例如讓張明達繼續擔任議長。

翁章梁說，多數議員都支持議長，從以前到現在，很少有人像議長這麼人和，因而議長連任是水到渠成，跟和解沒有關係。周玉蔻問翁和吳芳銘是多年戰友，現在卻反目成仇，翁如何因應。

翁章梁表示，縣長初選是民進黨在嘉義縣分裂最大危機，因為嘉義縣不曾初選，結果選後大家已經整隊，回頭卻看見一個脫隊的人，這段期間，他和吳芳銘不曾通過電話，公開場合見面也是講檯面上的事情。

周問說吳芳銘執意參選是否和縣長張花冠態度有關，翁則澄清在許多場合，張的態度已經明顯，就是唯一支持黨提名的翁章梁。

翁章梁強調，選舉正當性很重要，他是民進黨正式提名的候選人，而且地方深耕多年，吳芳銘直接跳過初選、國民黨吳育仁則是當救援投手，他們要克服正當性的問題，因而相信自己可以獲得鄉親支持、贏得最後勝利。