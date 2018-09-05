綠營嘉義內訌 縣長候選人翁章粱談因應之道

2018-09-05 09:34

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年底嘉義縣長選舉，民進黨鬧分裂，黨提名前農委會副主委翁章梁，但副縣長吳芳銘脫黨競選，面對看似危機重重選情，翁章梁今天早上在《蔻蔻早餐》廣播節目接受主持人周玉蔻訪問時，強調自己參選具正當性，會贏得最後勝利。

周玉蔻首先問到縣長黨內初選裂痕是否已填補，翁表示，黨內初選很麻煩，因為彼此不是敵人，雙方很有分寸，為了選後整合做準備，雖初選結果出爐時打了三通電話給議長未接，但後來約在共同的朋友辦公室見面，只花了30秒鐘就盡釋前嫌，關鍵所在為議長是個大開大合的人，也因為議長開闊的心胸，才會如此順利。

周玉蔻追問和解是否是條件交換，例如讓張明達繼續擔任議長。

翁章梁說，多數議員都支持議長，從以前到現在，很少有人像議長這麼人和，因而議長連任是水到渠成，跟和解沒有關係。周玉蔻問翁和吳芳銘是多年戰友，現在卻反目成仇，翁如何因應。

翁章梁表示，縣長初選是民進黨在嘉義縣分裂最大危機，因為嘉義縣不曾初選，結果選後大家已經整隊，回頭卻看見一個脫隊的人，這段期間，他和吳芳銘不曾通過電話，公開場合見面也是講檯面上的事情。

周問說吳芳銘執意參選是否和縣長張花冠態度有關，翁則澄清在許多場合，張的態度已經明顯，就是唯一支持黨提名的翁章梁。

翁章梁強調，選舉正當性很重要，他是民進黨正式提名的候選人，而且地方深耕多年，吳芳銘直接跳過初選、國民黨吳育仁則是當救援投手，他們要克服正當性的問題，因而相信自己可以獲得鄉親支持、贏得最後勝利。

  • 民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁今天早上接受廣播主持人周玉蔻訪問。（擷取畫面）

    民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁今天早上接受廣播主持人周玉蔻訪問。（擷取畫面）

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