女密友也不挺！李慶華遭爆涉A助理費 50萬交保

國民黨前立委李慶華聘用人頭助理，涉詐領立法院助理費。（資料照）

2018-09-05 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕根據《鏡週刊》報導，國民黨前立委李慶華傳出聘用人頭助理，涉詐立法院助理費，檢調取得相關簽名文件，認為他罪嫌重大，訊後依違反《貪汙治罪條例》以50萬元交保，由於詐領罪責明確，李慶華恐難逃司法追訴。

報導指出，檢調以證人身分約談5、6位曾掛名李慶華助理的相關人士，他們都坦言沒擔任過李的助理，平時也沒有到立法院或地方服務處，也沒替李慶華進行法案研究或選民服務工作，還有人聲稱是朋友拜託才掛名李慶華助理。

檢調進一步調查發現，這些助理每個月的薪水都有核發到相關帳戶，相關證人也提到，當初申辦請領研究助理費帳戶的存摺和提款卡都不在身邊，由李慶華辦公室人員保管，李慶華辦公室主任等人就會不定期持提款卡到ATM領錢，有時一領就是幾十萬元。

檢方另外傳訊李慶華辦公室殷姓主任，殷女表示，此事已行之有年，她也是聽命辦事。她也提到，人頭助理的存摺及提款卡是由其他同事保管，通常由李慶華或李的女密友下令領錢，她才會將款項領出，並不定期向李慶華報告人頭帳戶還有多少錢。另外，女密友證詞與殷女相符，也指向是李慶華授意找來人頭助理詐領公帑。

檢方認為李慶華罪嫌重大，訊後依違反《貪汙治罪條例》以50萬元交保。李慶華手機號碼已無法接通，顯示暫停使用，目前仍未回應。