獨家》中國代表大鬧太平洋島國論壇 惹毛太平洋國家

2018-09-04 21:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕本屆主辦太平洋島國論壇（PIF）的諾魯共和國，因不同意中國代表要求持外交護照入境，並拒絕代表團在會議上發言，惱羞成怒的中國代表團不僅大鬧太平洋島國論壇，並退席離場，種種行徑已惹毛許多太平洋國家。

「太平洋島國論壇」是由澳洲、紐西蘭、及其他太平洋諸島國組成的區域性國際組織，自1993年迄今台灣以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱，以「發展夥伴（Development Partner）」身分參與相關活動。諾魯是台灣的邦交國，外交部長吳釗燮此刻也正於諾魯，出席第49屆太平洋島國論壇年會相關活動。

孰悉內情人士指出，中國代表大鬧太平洋論壇一事，過去兩天以來，已經震驚參與論壇的外交圈，紛紛議論一直以來都是以「非正式會員」身份參與的中國，竟然可以如此喧賓奪主，而且毫無顧忌可能對國家形象帶來的傷害。

據參與該論壇的各國外交官及國際媒體私下轉述，中國歷年參與該論壇都是以非正式會員的「對話夥伴」身分出席。但這次在諾魯，卻無論如何不太像是為了爭取更多友誼而來，各種不討喜的小動作頻頻。

消息指出，在會議開始前，中國就以小動作揚言要退席。原因是諾魯與中國並沒有外交關係，中國過去也從未承認過諾魯外交護照。因此，本次會議前，諾魯要求中方成員以普通護照入境，卻隨即遭到中國聯合他們部分在太平洋的邦交國的致函抗議。

會議第二天早上，中國代表更藉故大鬧會場。在PIF對話夥伴會議時，大會主席諾魯總統瓦卡宣布，依照規定，唯有部長級以上的對話夥伴才能發言。其他則需提供書面報告。

當時現場，首先由美國內政部長金克（Ryan Zinke）發言，主要宣示美國對太平洋的重視。美國發言結束，中國代表則無視規定，要求接著發言，但隨即被大會制止，提示只有部長層級以上的代表才能發言。

而令人驚訝的是，消息指出，中國代表非但拒絕遵守會議規定，甚至立刻起身揮舞桌牌，大聲要求發動投票決定中國的發言權。當時，諾魯總統則冷回：「中國根本不是會員，有什麼投票權？」直接回絕中國無理要求。

在混亂中，中國還換不同代表入場來喧鬧，逼得多國代表在無奈下，只好幫忙紓緩氣氛，並期待議事回歸正常。稍後，不少國家代表開始表示不平，對於中國的鬧場行經表達強烈不滿。甚至有其他太平洋島國元首稱「中國這樣傲慢、不尊重島國論壇的行為，實在是丟了自己的臉。」