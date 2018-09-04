賴揆：2035年禁售燃油機車

2018-09-04 21:55

〔記者李欣芳／台北報導〕為力抗移動性污染源等空污，行政院長賴清德今天聽取交通部、經濟部、環保署就「2035禁售燃油機車之策略規劃」提出報告。賴揆指示政務委員張景森督導交通部整合相關計畫，提出行動方案報院核定，後續請交通部、經濟部與環保署等相關部會分工執行，全力達成2035年禁售燃油機車的目標。

賴揆指出，促成2035年全面禁售燃油機車的目標，既是交通政策，同時也是環保政策與產業政策，雖然此案是環保署為解決空污問題所提出策略，但未來交通運輸政策的方向應由交通部進行全盤性思考。他特別強調相關部會必須合力建構發展非燃油機車的生態系，禁售燃油機車的政策才能水到渠成。

賴揆因此指示，研訂減少核發燃油機車牌照階段性目標、逐步提高電動機車停車位比例。經濟部應積極協助國內機車產業轉型電動化，輔導業者開發高能量密度電池芯，並積極整合產業鏈，導入智慧化應用，提升安全、便利、個人化功能，並加強推動中油與業者擴大設置電動機車充電站，營造友善使用環境。

賴清德今天是在主持「加速投資台灣專案會議」時，聽取交通部等部會報告時，做以上表示。

根據交通部統計，台灣機車總數截至去年12月底約1376萬輛，平均車齡10.2年，其中59%車主有意願改用電動機車。今年1到7月電動機車銷量已達3.7萬輛，占同期機車掛牌數比率約8%，顯示極具發展潛能。行政院也在去年12月21日推動「空氣污染防制行動方案」，將2035年新售機車改電動化納為4項政策目標之一。