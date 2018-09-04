爭取台南新豐區列發展核心 市議員參選人許又仁發起連署

無黨籍台南市長參選人陳永和（右二）、市議員參選人許又仁（右三）今發起連署，希望市府重新規劃發展核心區。（記者萬于甄攝）

2018-09-04 23:46

〔記者萬于甄／台南報導〕《國土計畫法》上路後，台南市政府擬定《縣市國土計畫》草案中，發展核心主要以新營、大南科及市區為核心，但具發展潛力的新豐區卻未被列入，無黨籍市長參選人陳永和與市議員參選人許又仁今帶頭發起連署，希望市府重新思考，爭取將新豐區列為第四主要核心發展區域。

《國土計畫法》今年五月公告實施，依法各縣市政府在兩年內，應規劃轄內國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區，其中，南市府在計畫草案「南市空間發展構想」，規劃新營觀光生技核心區、南科產業核心區以及府城文化核心區，三個主要發展核心區。

行政院沙崙綠能科學城所在地的歸仁、關廟及仁德等具發展潛力的新豐區，卻分別被列為地方服務中心、次要地區等層級，讓地方人士感到相當可惜；台南市議員參選人許又仁表示，顯然這樣的計畫草案不具前瞻性，呼籲市府要重新規劃。

許又仁指出，新豐區擁有便捷的交通、豐富的自然景觀，更是學術重鎮，未來歸仁高鐵站區周邊還擁有綠能科學城、大台南會展中心等，頗具發展實力，也可望成為新豐新都心，為爭取新豐區列第四主要核心發展區域，已啟動地方連署，希望市府召開公聽會，聽取地方心聲。