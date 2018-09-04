蔡政府首次執行死刑 德國在台協會砲轟：拿人命換選票

蔡政府首次執行死刑，德國重批人權倒退「拿人命換選票」。（翻攝自德國在台協會臉書）

2018-09-04 19:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕法務部上週五（31）執行死刑，死囚李宏基槍決伏法，是蔡政府執政後首次執行死刑，包括歐盟在內的多個外國駐台單位都表達反對立場，呼籲台灣立即暫停執行死刑。德國在台協會今天更重話批評這是「嚴重人權倒退」，並說「人命可貴，卻拿人命換選票！（Ein Menschenleben ist zu kostbar, um es wahltaktischen Zwecken zu opfern!）」

李宏基死刑執行後，歐盟對外事務部隔日首先發表聲明指出，此項死刑執行終止了台灣自2016年5月以來所維持「實質暫緩執行死刑」的情形。歐盟對受害者親友表達誠摯同情。與此同時，歐盟明確重申反對使用死刑。因死刑是種殘忍且不人道的懲罰，它既不具嚇阻作用，同時也否定人性的尊嚴與完整。

歐盟指出，今年3月台灣與歐盟首次舉行人權諮商，當中曾討論舉辦死刑公眾辯論會的好處，考量全球逐步廢除的趨勢，並加速台灣死刑工作小組的進程。歐盟期盼台灣當局即刻依照國際專家在2013年3月的建議，暫停執行死刑，作為完全廢除死刑的第一步。

英國、法國與比利時等歐洲國家陸續轉發此篇聲明，表達反對死刑立場。加拿大駐台北貿易辦事處並單獨發文說，加拿大在所有情況下都反對死刑。因為這是與人權和人類尊嚴不相容的懲罰形式。加拿大同樣指出死刑嚇阻效果不彰，也可能導致不當審判無法逆轉。加拿大敦促台灣暫停執行死刑，加快完全廢除死刑的工作。

澳洲駐台辦事處也表達反對所有情況的死刑，因為死刑無法挽回，也不可能有更生機會，在有效遏止犯罪的成效上，也缺乏令人信服的證據。澳洲呼籲台灣當局再次暫停執行死刑。

德國在台協會今天則在臉書發表短文重話批評，直言「人命可貴，卻拿人命換選票！」德國在台協會引述德國外交部人權政策與人道救援負責官員Bärbel Kofler在2018年9月3日的發言說，對於台灣8月31日處決一名死刑犯，破壞2016年5月迄今暫停執行死刑的現狀，她感到萬分遺憾。她說，死刑是殘暴且不人道的刑罰，無論任何情況，聯邦政府都拒絕採用死刑。多年來，德國與歐盟夥伴密切合作，在全球致力推動廢除死刑。

Bärbel Kofler說，對於擁有穩定民主制度且具有高度人權意識的台灣而言，此舉無疑是「人權上的嚴重倒退」。Bärbel Kofler敦促有關當局勿再繼續執行死刑，並且回到廢除死刑的第一步：「暫停執行死刑」。