林佳龍：負面選舉配不上台中人的智慧

2018-09-04 20:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營，連日來不斷指控市長林佳龍賄選，林佳龍除由競選總部副主委張廖萬堅召開記者會，將對造謠者提告外，今天下午也透過臉書說「負面選舉配不上台中人的智慧，造謠抹黑不是台中人想看見的政治。」

近日盧秀燕陣營連續透過多名政治人物，指控現任市長林佳龍賄選。林佳龍下午出席活動接受媒體訪問時說，選舉應提出政績及政策，不斷地用負面抹黑，沒有辦法讓城市更美好，他誠心建議選舉應提正面訴求，台中人有其智慧，會拒絕負面的選舉。

此外，林佳龍也透過臉書表達立場，他強調「負面選舉配不上台中人的智慧」，面對這一次對手陣營的不實指控，將正式提告。透過司法途徑，端正選風。

他自述，昨晚開始，許多朋友來訊，表示在網路上看到大量指控我涉嫌賄選的網路廣告。公眾人物應受檢驗，但在上週三收到指控時就已說明，然而對手選擇忽略這些澄清。繼續自顧自地，三番兩次用同樣的話術遂行抹黑。

他強調，他很遺憾，對手陣營到現在還認為，毫不講理地抹黑，是正確的選舉方式。而林佳龍則認為，「這是低估台中人的智慧」，這些造謠抹黑不是台中人想看見的政治。

林佳龍說，為了訴求乾淨的選舉，他將正式對抹黑者提告，不能姑息惡質的選風。而無論如何，都會繼續堅持正向、訴諸政見與理念。如同4年前的宣示，要走在光裡、選擇進步，絕不讓台中倒走傳統惡鬥的回頭路。