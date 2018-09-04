查賄選抓到了！彰化參選人涉嫌送千元茶葉 當場查扣

彰化檢警查賄，查出有參選人贈送千元茶葉給有投票資格選民。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-04 19:23

首次上稿 17:43

更新時間 19:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化年底5合1大選，上週登記日一結束，彰化檢警即開始積極下鄉查辦賄選，員林分局今日下午查獲，大村鄉鄉民代表選舉第3選區賴姓參選人，涉嫌贈送價值超過千元的茶葉禮盒給多位有投票資格選民，要求支持讓其當選。警方帶回偵訊，賴男坦承贈送茶葉，全案依賄選違反公職人員選舉罷免法偵辦。

年底選戰激烈，彰化檢警多次下鄉宣導反賄，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，辦理登記結束後第4日，彰化地檢署就接獲民眾檢舉，指控賴姓參選人涉嫌贈送價值千元以上的極上品高山茶禮盒，給具有投票資格的選民。

彰化檢警調查，大村鄉第3選區有3人參選，應選2名，競爭激烈，賴姓參選人為求當選，於6月間，以每斤1000元，購買25斤極上品高山茶茶葉禮盒，於8月中以每組2罐（每罐半斤），分贈給轄區選民。

今日下午2點指派檢察官姚玎霖指揮員林分局，彰化縣調站，前往賴男住處搜索後，當場查獲茶葉禮盒，將其帶回偵訊，賴男坦承贈送，多名選民也坦承收受禮盒，全案依賄選違反公職人員選舉罷免法偵辦。