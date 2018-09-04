遭吳祥輝指曾幫柯P募款數千萬 張富美發文回擊了

吳祥輝昨天刊登報紙全版廣告，指控台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場，引起爭議。（資料照）

2018-09-04 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕吳祥輝昨天刊登報紙全版廣告，指控台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場，引起爭議。吳祥輝還說，民進黨中央黨部外交政策顧問張富美曾向他透露柯P有錢沒有報，不過，張富美發文回擊，從沒提到或影射柯P有任何募款卻沒申報的事。

吳祥輝8月31日上《三立》節目「鄭知道了」中談到，「張富美對我講了兩次，柯文哲多少錢都沒有報？張富美是2014他（柯）最重要的一個募款人，她給他募了3000到5000萬，整個扶輪社系統。」不過，張富美今天在臉書發文說，她從沒提到或影射柯P有任何募款卻沒有申報的事，她也沒有替柯P在扶輪社組織裡募款，「吳先生說我替柯醫師募到3000至5000萬，真的太抬舉我的能力。」

張富美提到，她只有告訴過吳祥輝，她在2014年幫柯P募款過一次，時間是2014年11月1日，募款成員來自四面八方，金額超過1000萬。但她強調，這完全有依照政治獻金法申報，那次募款的所有資料在監察院應該都能查到。

張富美也分享到過去2014年與柯P互動的經驗，柯P每週都非常認真地做簡報，並準備不同市政議題來演講，而且也會與來賓進行意見交換，最後他成功凝聚人氣，當選了市長。

張富美最後寫到，吳祥輝先生於電視節目中所言，與事實有出入，並非全貌，特此更正補充說明。