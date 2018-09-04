蘇貞昌競選網站上線 Vtuber「蘇小妹」吸睛

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選官方網站4日上線，發表會中以直播方式，讓Vtuber「蘇小妹」首度亮相。（記者何玉華攝）

2018-09-04 17:07

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選官方網站今（4）日上線，以「新新北．蘇貞昌」為主題，在首頁揭示蘇貞昌「4+1支柱」的政策；發表會由頭戴電燈罩的Vtuber（虛擬YouTuber）「蘇小妹」及發言人黃韋鈞主持，透過直播技術，將表演的臉部表情及聲音，立體呈現在動畫角色蘇小妹上，蘇小妹也應要求示範甩髮、打招呼等動作，再度展現團隊的創新與創意。

「新新北．蘇貞昌」競選網站的設計強調意象簡單、風格洗鍊、操作直覺，首頁呼應蘇貞昌的政策設有「一千萬人的舞台」、新聞呈現的「新聞中心」、「謠言終結者」及「小額捐款」等4大項目，紀錄著蘇貞昌接受徵召以來提出的政策願景、市政抓BUG及四處拜訪的產業之旅，黃韋鈞說，官方網站希望透過詳實紀錄、公開影像和網路的便利性，讓市民更了解蘇貞昌提出的城市願景，以及打造「新新北2.0」的決心。

發表會另一焦點是Vtuber「蘇小妹」的亮相，黃韋鈞說，Vtuber就是虛擬的YouTuber，是團隊精心設計的動漫角色，利用動態捕捉和3D技術控制角色的動作，由在幕後操作的幕僚進行面部及聲音的表演，並透過直播技術，讓動漫角色在直播中出現在真實場景中。

黃韋鈞說，日本因為動漫產業發達，Vtuber發展最為快速，近年來台灣娛樂服務團也搶進市場，儼然是下一波娛樂產業的新方向；競選團隊特地跟新北在地專業團隊合作，成為台灣第一個運用Vtuber技術的參選人，未來「蘇小妹」將會在蘇貞昌的各種網路活動中亮相。

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蘇貞昌競選網站