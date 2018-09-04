醫師轉戰立委 林靜儀籲女人「勇敢爭取人生想要的樣子」

民進黨立委林靜儀以過往在婦產科的經歷集結出版「診間裡的女人」新書，描述女人在各年齡、階段因受制於社會框架所面臨的各種問題。（圖由林靜儀提供）

2018-09-04 17:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕「我希望能透過這本書，讓女人勇敢爭取人生想要的樣子」，訪問這天，林靜儀行程滿檔，好不容易得了空，抓緊時間接受訪問。擔任婦產科醫師多年，林靜儀在小小的看診室看遍人生百態，第一本書裡的每個女人都是她經手過、印象深刻的案例。

從中山醫學大學附設醫院婦產科走進政壇，林靜儀先後曾擔任行政院婦女權益促進會委員、性平會委員，如今則是民進黨第9屆不分區立委。進入體制後的林靜儀，不改過往直言不諱的個性，曾在討論限電議題時以「十點後限電可解決少子化問題」一說，引發社會關注，「勞基法」審理期間，更擔任重要的召委一職，主導法案審理進度。犀利言論、敢跟主流社會價值觀對撞一直是她的風格，也是這本書的最佳寫照。

林靜儀受訪時說，自己從未想過要寫書，只是在過去每天的看診過程裡，總會有幾個自己放不下心的病人，如今選擇把這些女人的故事告訴大家，希望讓更多人知道，人生其實可以有很多不同的可能。

短短300頁的篇幅，林靜儀用細膩的筆法描述她經手的各種案例，從未婚懷孕、高齡產婦、不孕症、跨性別，甚至涵蓋各種婦科惡性腫瘤治療。林靜儀要面對的病人，經常是受限於社會傳統價值觀下，因「無法生」、「不該生」而痛苦前來求助，要解決的不只有病人生理上的毛病，許多時候林靜儀也肩負著梳理家庭中對女性刻板印象壓迫與歧視的角色。

林靜儀書中有多個描寫高齡產婦、不孕症的橋段，她認為「人生最終目的不該只是結婚生小孩」，她也提到，從醫學角度來看，女性生產風險的確會隨著年齡提高而增加，但「人生每個選擇都有風險」，並非選擇早點懷孕就能讓生產風險降為零，且以現階段的醫學技術，只要做好準備，不是沒有平安順產的高齡產婦。

「如果有誰在這些故事裡看到自己的影子，看完書就好像看完我的門診、聽完我的建議，而有了不同的想法，甚至有了改變的勇氣和力量，不是更好嗎？」林靜儀在新書最末頁這樣描述寫書的心情，或可做為此書的最佳註解。