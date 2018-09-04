新勇哥物語看姚文智選情：政見、理念不是輸贏最大關鍵

2018-09-04 16:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕「新勇哥物語」今評析民進黨台北市長參選姚文智選情，認為在台北談政見、理念，不是不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵，並指阿扁選過台北市長，應該會知道逆轉勝的贏的策略！

「勇弟」表示，2018年九合一選舉已完成參選登記，民進黨中央輔選列車啟動「百工百業挺改革」輔選活動，9月3日晚列車駛進台北國際會議中心，總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德同台，為民進黨台北市長候選人姚文智造勢，姚文智感性、理性兼具的精采演說，贏得超過3千位各行各業菁英最熱烈掌聲。

「勇哥」指出，就在2天前，自由時報公布台北市長選舉最新民調，柯文哲33.43％、丁守中24.71％、姚文智14.9％、李錫錕2.35%，24.61%未表態。

民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕與中壯年族群，支持度均居領先地位，其中廿到廿九歲選民，有67.44%支持柯文哲，在卅到卅九歲柯文哲也有高達58.97%支持度。

「小勇」問，這是「百工百業挺改革」輔選列車開拔到國家首都前的民調，相信經過蔡總統與賴院長強力加持，姚文智選情應可大躍進，甚至逆轉勝！？

勇哥表示，1998年台北市長選舉結束後的聯合報民調，阿扁施政滿意度還有76%，卻只有46%得票率，阿扁連任失利顯然不是因市長做不好！而謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力及亮麗政績，也絕對不會輸郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？且謝長廷與蘇貞昌，還輸給郝龍斌17萬票！

小勇質疑，這樣看來在台北市長選舉談政見理念，談城市治理好像效果不大？勇哥認為，沒有人說這個不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵，否則三個月過去了，對民調支持度的提振似乎幫助有限﹔黨中央輔選列車主打「百工百業挺改革」，他也不認為對整體選情有多大幫助，因為百工百業不是不清楚蔡政府做了很多改革，而是還有其他問題被減分，總的來說，加分、減分，減分、加分，甚至減分還多於加分呢！？

勇哥進一步提醒，阿扁選過、也做過台北市長，「他應該知道如何逆轉勝的贏的策略」！？

  • 總統蔡英文（左）3日以民進黨主席身分在台北市百工百業挺改革活動中台北市長參選人姚文智（右）拉抬聲勢。（資料照，記者羅沛德攝）

    總統蔡英文（左）3日以民進黨主席身分在台北市百工百業挺改革活動中台北市長參選人姚文智（右）拉抬聲勢。（資料照，記者羅沛德攝）

相關關鍵字： 2018九合一選舉 台北市長選舉 姚文智 市長選舉 新勇哥物語