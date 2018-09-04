新勇哥物語看姚文智選情：政見、理念不是輸贏最大關鍵

2018-09-04 16:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕「新勇哥物語」今評析民進黨台北市長參選姚文智選情，認為在台北談政見、理念，不是不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵，並指阿扁選過台北市長，應該會知道逆轉勝的贏的策略！

「勇弟」表示，2018年九合一選舉已完成參選登記，民進黨中央輔選列車啟動「百工百業挺改革」輔選活動，9月3日晚列車駛進台北國際會議中心，總統兼黨主席蔡英文、行政院長賴清德同台，為民進黨台北市長候選人姚文智造勢，姚文智感性、理性兼具的精采演說，贏得超過3千位各行各業菁英最熱烈掌聲。

「勇哥」指出，就在2天前，自由時報公布台北市長選舉最新民調，柯文哲33.43％、丁守中24.71％、姚文智14.9％、李錫錕2.35%，24.61%未表態。

民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕與中壯年族群，支持度均居領先地位，其中廿到廿九歲選民，有67.44%支持柯文哲，在卅到卅九歲柯文哲也有高達58.97%支持度。

「小勇」問，這是「百工百業挺改革」輔選列車開拔到國家首都前的民調，相信經過蔡總統與賴院長強力加持，姚文智選情應可大躍進，甚至逆轉勝！？

勇哥表示，1998年台北市長選舉結束後的聯合報民調，阿扁施政滿意度還有76%，卻只有46%得票率，阿扁連任失利顯然不是因市長做不好！而謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力及亮麗政績，也絕對不會輸郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？且謝長廷與蘇貞昌，還輸給郝龍斌17萬票！

小勇質疑，這樣看來在台北市長選舉談政見理念，談城市治理好像效果不大？勇哥認為，沒有人說這個不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵，否則三個月過去了，對民調支持度的提振似乎幫助有限﹔黨中央輔選列車主打「百工百業挺改革」，他也不認為對整體選情有多大幫助，因為百工百業不是不清楚蔡政府做了很多改革，而是還有其他問題被減分，總的來說，加分、減分，減分、加分，甚至減分還多於加分呢！？

勇哥進一步提醒，阿扁選過、也做過台北市長，「他應該知道如何逆轉勝的贏的策略」！？