批蔡英文不唱國歌 洪孟楷拉馬英九救援：為何不能質疑？

2018-09-04 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統昨天出席忠烈祠秋祭，沒有開口唱國歌，國民黨發言人洪孟楷批評「還當什麼總統」，引來民進黨反擊「無知」，惡意污衊國家元首，要求道歉。洪孟楷今天下午播放前總統馬英九出席2015、2014年秋祭時有唱國歌為證，強調即便在秋祭大典，只要認同、愛國，都可以唱國歌，如果總統在公開場合無法帶領民眾表達對國家應有的尊重，人民為何不能質疑？

洪孟楷反嗆民進黨，其實這原本不應該是個議題，蔡英文總統不唱國歌被外界質疑討論，蔡英文應該自我反省，為何國人對她不信任，而且人民質疑總統，卻被執政黨要求道歉，他要道歉什麼？他在臉書質疑此事，通篇沒有不雅字句，只有蔡英文「還當什麼總統」，如果他該為此道歉，過去蔡英文以民進黨主席身分罵前總統馬英九「不戰而降，沒資格當總統」，就應該先為此道歉，民進黨不要有雙重標準。

洪孟楷說，人民難道沒有質疑總統的權力？蔡英文讓中華民國的人民不信任，原因就在「去中」、「去國旗」等行徑，讓民眾對她沒信心，前天秋祭大典沒唱國歌，媒體才會報導，連媒體都在懷疑、奇怪，就是因為蔡英文無法取得人民信任，一切咎由自取。

他還說，唱國歌是愛國表現，沒有一定標準，民進黨宣稱「奏國歌」所以不能唱，那昨天在現場的國安會秘書長李大維、儀隊、遺族家屬都有唱國歌，難道也要被民進黨譴責？