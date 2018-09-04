投稿照片遭竄改為「中國台灣」 氣象局：驚愕！不能接受

2018-09-04 15:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局彭佳嶼氣象站員工傅譯鋒日前將攝影作品投稿世界氣象組織（WMO）2019年年曆封面圖片稿件，沒想到昨晚該幅作品的地點卻從「台灣」被改成「中國台灣」，引發各界熱烈討論。氣象局表示，當初作品投稿時選擇的國家名稱是「台灣」，但世界氣象組織未經攝影作者本人同意，擅自更改作品出處，對此無理的對待，傅譯鋒本人表示驚愕與不能接受，氣象局將透過臉書留言或電子郵件的管道向世界氣象組織反映。

世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）正在進行2019年曆照片徵稿，吸引近千張投稿，其中我國中央氣象局員工拍攝的彭佳嶼上空壯觀對流雲，成為第二階段的75張入圍候選名單。該照片5天前照片地點還被標註為「台灣」，昨晚卻已被改為「中國台灣」，不少網友到WMO官方臉書抗議。

氣象局表示，彭佳嶼氣象站技佐傅譯鋒是一位在工作崗位上兢兢業業、表現優秀的同仁，也是一位攝影愛好者，所以台灣眾多優美的風景，都是他捕捉鏡頭的對象。此次世界氣象組織的官網公告，對所有喜愛攝影的人，徵求2019年年曆封面圖片稿件，於是就將他個人拍攝作品，萬中選一的精彩照片逕行投稿，也非常高興能入選第2階段，總計75張世界各地投稿的照片，大家也與有榮焉。

氣象局說明，當初投遞作品時，選擇地區是台灣，但今天卻發生世界氣象組織未經攝影作者本人同意，擅自更改作品出處的憾事，對此無理的對待，他本人相當驚愕與不能接受，再跟氣象局討論後，決定將透過臉書留言或電子郵件管道，向該單位表達強烈不滿與要求更正回原始資料，再根據主辦單位回應，決定後續處理方式，氣象局也會持續關注此事件的發展。