網傳總統出席秋祭吐口水 總統府譴責散布假消息

2018-09-04 15:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕昨天是九三軍人節，總統蔡英文主持「中華民國107年秋祭忠烈殉職人員典禮」，但各種網路假消息滿天飛，先說是總統不唱國歌，今日中午在境外及國內又同時出現總統「在典禮期間吐口水」的錯誤訊息，總統府駁斥這是噁心的抹黑行為，應同聲譴責。

昨日先有部分媒體報導，稱總統等多位政府官員於昨日典禮上「未唱國歌」。總統府上午先駁斥，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮，在主祭與陪祭就位後，儀節將進行「奏國歌」序次，由軍樂隊演奏中華民國國歌，演奏而不宣唱，與國慶等典禮「唱國歌」儀程，由與會同聲合唱並不相同。且這項儀程行之多年，歷屆總統也都循此進行。

但自今日中午起又出現擷取影片，指責總統在「典禮期間吐扣水」，總統府發言人林鶴明下午在記者會上痛批這是抹黑資訊，而根據完整影像顯示，整個典禮過程肅穆嚴肅，總統並未開口，何來的吐口水，總統是在典禮結束完後的抿嘴畫面，卻被製作成「吐口水」的噁心抹黑行為，對此應同聲譴責。

林鶴明也指出，這些錯誤訊息先是在中午於社群網站出現，並有簡體字版本，相關網站隨之轉發，這也可能伴隨境外勢力的傳播。這到底是由外而內，還是由內而外，或者是裡應外合，還需要再檢證。

不過，林鶴明提醒社會大眾，應留意這類錯誤的假資訊，避免無意傳播反成為幫兇。