批社會課綱變相「兩岸一家親」獨派：漢人移民社會不符史實

獨派人士在南市議會召開「漢化課綱、兩岸一家親」記者會，痛批12年國教社會課綱搞漢化。（記者蔡文居攝）

2018-09-04 15:07

〔記者蔡文居／台南報導〕教育部目前正在審議的12年國教課綱，其中社會科綱領有關移民社會形成部分，獨派人士質疑根本是在搞漢化課綱，將台灣定為漢人移民社會，完全不符歷史事實，也落入中國「兩岸一家親」的陷阱之中。

包括前中興大學企管系副教授沈建德、民進黨台南市議員李文正、市議員參選人李啟維、「台灣獨立台南大旗隊」負責人王溪河等獨派人士，今天下午在台南市議會召開「漢化課綱、兩岸一家親」記者會，痛批12年國教社會課綱搞漢化，明示台灣人是中國人，根本是「配合中國打台灣」。

李文正表示，國防部今年「中共軍力報告書」指出，共軍計畫於2020年前完備對台全面性用武作戰準備。而教育部社會科課綱審完第一輪，「內容明示台灣人是中國人，是配合中國打台灣」。

沈建德表示，國高中歷史及高中地理都把台灣定為漢人移民社會，完全不符歷史事實。漢化賜姓賜族譜，是根本原因，應把課綱中的「移民社會的形成」改為「漢化社會的形成」。

沈建德說，清雍正年間，台灣知府沈起元「條陳臺灣事宜狀」記載「化熟番為漢人，化生番為熟番」政策，雍正8年5月24日南澳總兵許良彬的奏摺：「台灣番社新舊歸化內附戶口不下2、3萬社，每社男婦老幼多至1、200人，少亦不外數十眾」，以最少的2萬社、每社最少的30人計算，當時台灣人至少就歸化了60萬。

沈建德說，另外，文獻會「台灣省通誌」記載，乾隆23年（1758）強制實施賜姓名政策，是最具體的漢化事實。相關漢化證據及文獻不勝枚舉，希望目前審議中的社會課綱能夠改正，不要落入中國「兩岸一家親」的陷阱之中。