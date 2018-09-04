駁斥吳祥輝指控 柯競辦：不排除提出法律行動

2018-09-04 14:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）的著作《屠殺》，由「柯黑」作家吳祥輝出版社「蝴蝶蘭文創」引進在台發行，昨並買下媒體全版廣告，介紹書中指柯文哲帶病人到中國進行器官移植，且確知所有器官都來自法輪功學員。對此，台北市長柯文哲競選辦公室今發出聲明駁斥吳祥輝指控，並強調不排除提出法律行動。

柯競辦表示，柯文哲已於4年前的市長政見辯論會上，拿出原書作者澄清信函，向外界公布事實真相。很可惜，如今吳祥輝又採用同樣不實爆料的手段，極盡抹黑之事，令人感到遺憾與痛心。

對於此事爭議，柯競辦也提出6點聲明表示，ECMO的臨床應用與發展，跟器官移植，買賣無關。柯文哲在台大醫院外科加護病房實際負責的便是移植病患的術後照顧，根本沒有執行器官移植手術，更沒有仲介病人至中國買賣器官進行移植。

聲明中指出，訪談內容是作者與柯醫師對於中國器官移植現象的描述，柯市長也曾多次公開呼籲各界應正視此一問題。但書中所述「與中國官員接洽」或「購買器官」之情事絕非柯文哲本人。

4年前，作者已經澄清柯醫師對於揭露目前仍在中國進行的醫療犯罪行為有重大、國際級的貢獻，柯醫師的行為是令人驕傲的。柯文哲曾試圖引入公開透明、現代化的器官移植制度進入中國，以導正器官獲取過程的不當行為與傳聞，絕非是為個人牟利。

柯競辦重申，柯文哲已於4年前委請律師發函該作者，對方也同意書本再版時會一併更正，該次訪談有現場錄音，將引述的說法誤解成柯文哲本人的自述，書中所述情節與柯文哲實際要表達的內容有極大落差。

柯競辦強調，針對吳祥輝一再對外、對媒體針對此事不實爆料、無恥抹黑，不排除提出法律行動。