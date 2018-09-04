雙北不同調？ 柯P遭暗指與朱有心結

2018-09-04 14:48

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市議員陳政忠今於市政總質詢時詢問柯文哲，由於柯無政黨支援，過去四年來雙北重大政策常與藍營執政的新北市不同調；現新北市藍綠競爭激烈，未來爭取連任成功後，是否再發生同樣狀況？柯答，「不管誰當選都會比現在更好」。當場陳政忠追問，只有朱立倫不好？柯「你太會抓語病了」，再次強調「會比現在好。」

陳政忠指出，台北市藍綠白三強鼎立，新北市只有藍綠競爭，詢問柯近期國民黨新北市長參選人侯友宜、與民進黨新北市長參選人蘇貞昌是否有透過系統表示要「同框」？

柯答，前都沒有，他們都很尷尬不會來啦；柯表示，兩邊的候選人我都認識，兩個都不是非常熟，都可以合作沒問題。

陳並追問誰會當選？柯說，我個人不知道，沒有做過新北市民調與數據分析，自己都看報紙得知選情；柯並誇兩人差不多優秀，勝敗關鍵以大環境影響為主，跟個人無關，柯面對陳政忠逼問對新北選情的看法，還打太極反問，「你不是我朋友嗎」？

陳政忠進一步指出，捷運北環段、瑪莉亞颱風假、捷運優惠政策折數、北捷萬大線等重大民生議題，雙北都不同調。新北當選市長政策進度都與北市息息相關，未來若順利爭取連任，雙北步調是否能趨於一致？

柯說，不管誰當選都會比現在更好。陳追問，只有朱立倫不好？柯笑答，「你太會抓語病了」。

柯答詢時更數度強調，自己與侯友宜或蘇貞昌都可以合作，選擇是新北市民權利，不管誰當選都可以合作；自己不會刻意輔選也不會透過臉書影響新北市選舉結果。

對於環狀捷運進度落後問題，捷運局進一步解釋，捷運北環段進度落後主因為雙北獎勵不同調，還要看新北的態度。柯當場則說，捷運南北環都牽涉雙北，表示要做一張表說明雙北問題與進度，並公開「讓民眾知道問題在誰那邊，進度會快一點。」