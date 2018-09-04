刊全版廣告遭疑拿錢辦事 吳祥輝告柯文哲誹謗

2018-09-04 14:00

［記者謝君臨／台北報導］蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，近期將出版作家伊森．葛特曼寫的「屠殺」一書中文版，吳昨刊登報紙全版廣告，指台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場；柯昨否認，並指廣告絕非吳出錢刊登，「吳只是拿錢辦事而已，應該去查誰出錢」，吳認為柯指控不實，今至台北地檢署控告柯涉嫌誹謗。

廣告摘錄指出，「屠殺」作者伊森是人權調查記者，長時間調查中共摘取法輪功學員器官，他曾專訪柯文哲，該書指「柯帶病人到中國進行器官移植」、「柯確知所有器官都會來自法輪功」、「柯因和活摘法輪功器官、販賣移植的組織『兩岸器官一家親』，器官取得成本減半」、「柯企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國未果」。

柯文哲昨未正面回應書中內容，指4年前曾拿出作者澄清信函，作者也答應若再版會修改，「問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」；柯又說，該廣告絕不是吳祥輝出錢刊登，因廣告費要100萬元以上，吳只是拿錢辦事而已，台灣選舉就是用泥巴戰，他不會發瘋，還呼籲媒體應該查是誰出錢。

對此，吳昨天只在臉書回應「柯到現在還在轉移焦點」、「今天閉門謝客、讓子彈飛一飛」，今早則開記者會指柯誤導離題、未針對實際內容回應。至於柯質疑吳只是拿錢辦事，是誰出錢刊登廣告？吳則回應，「我不裝窮也不裝闊，幾十萬我隨時有。」

吳祥輝另發聲明指出，「台灣人寧可相信作者伊森，也不要相信柯文哲」。強調「屠殺」一書中，所有和柯相關的內容都是正確無誤，伊森分別在2013年6月12日、2014年1月13日、2014年1月14日，經過柯3次確認後才出版。至於昨天廣告所載翻譯內容，都是經過伊森驗證通過的版本。

相關影音