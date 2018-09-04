蔡英文：台灣與日本共同拓展在第三國的合作

2018-09-04 13:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授一行，強調台灣會持續尋求與日本合作，拓展在第三國的合作和市場，共創雙贏。

蔡英文表示，東京大學「兩岸關係研究小組」長期關心台灣政治和兩岸關係議題。在兩年前，她與松田教授以及在座多位學者交換過意見，今天很高興能夠再次接待他們，並與小組成員有見面交流的機會。

總統提到，上次會面時，她上任剛滿3個月，大家很關心台灣政府所面臨的挑戰。這2年來，我們積極處理過去政府留下的問題，像是完成軍公教年金改革，紓解多年來的財務危機，建立起可長可久的制度。同時，也推動轉型正義，要落實真相、責任、和解三大任務，讓台灣社會可以向前走，持續深化我們所堅信的民主價值。

至於訪賓們關注的兩岸關係，總統說，我們的立場從來沒有改變，台灣會善盡區域安全的責任，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。但是，現狀的維繫不是台灣單方的責任，她相信大家也注意到，中國對台灣打擊的力道越來越強。

總統認為，不論是軍機、軍艦的繞行、對台灣國際參與的阻撓、甚至斷交事件的發生，中國這些做法都是企圖破壞現狀、增加兩岸關係變數，也對區域的和平穩定造成威脅。

總統也要感謝日本各界，在國際航空公司更名、東亞青運以及薩爾瓦多斷交等事件上，對台灣的聲援。台灣會持續跟理念相近國家合作，維護區域的和平發展。

蔡英文指出，台灣和日本共享民主自由等基本價值，也是彼此重要的夥伴。除了民間交流熱絡，也期待政府之間有更多的互動往來，一起在區域經貿整合及安全保障上，扮演更積極的角色。

談及經貿交流方面，蔡英文表示，不論是加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）或是深化跟東南亞各國關係，日本經驗都值得台灣借鏡。她也提過，台灣和日本可以在國際合作議題上，有更多的互動交流。前幾天，「日華議員懇談會」發表決議文，希望促成台日在第三國的合作。「我們的想法可說是不謀而合」。

最後，總統強調，台灣會持續尋求與日本合作，把想法落實，讓台日拓展在第三國的合作和市場，共創雙贏。